Касько так і не зрозумів, для чого його сьогодні покликали на допит в ГПУ

Про це Віталій Касько заявив журналістам після допиту в Генпрокуратурі. "Допит закінчився, на жаль, ясності, для чого цей допит був в Генеральній прокуратурі, він так і не вніс. Претензій жодних до слідчого немає, але надати якусь інформацію з тих питань, які він задавав, я просто гіпотетично не міг. У мене склалося враження, що Генеральній прокуратурі просто хотілося дізнатися мою думку як юриста, як би я оцінив цю ситуацію, оскільки доказів чи фактичних даних з цього приводу надати я не міг, тому що справа стосується певних дій Міністерства юстиції", - заявив Касько.

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Екс-заступник генпрокурора відзначив, що у ситуації, коли справи колишніх високопосадовців не розслідуються, і жодне кримінальне провадження не направлено до суду, дії прокуратури можна розцінювати як витрачання часу.

Як зазначив Касько, його запитували "чому Мін'юст вступив у справу в ЄС, якими нормативними актами це регулюється, що власне кажучи є загальнодоступною інформацією".

При цьому відповідаючи на запитання, чи викликали у цій справі представників Мін'юсту, Касько сказав "я так розумію, що ні". "До речі, навіть не викликали того, хто вступив у справу і представляв Україну", - сказав Віталій Касько. Він уточнив, що допит проводився щодо зловживання службовим становищем посадовими особами Мін'юсту.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня Віталія Каська викликали на черговий допит у справі позовів Януковича до України після допиту у справі щодо подій на Майдані у 2013-2014 роках.