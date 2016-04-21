Луценко відмовився назвати прізвища 4 кандидатів на посаду генпрокурора, яких розглядає президент
Лідер фракції "Блоку Петра Порошенка" Юрій Луценко зазначає, що президент розглядає щонайменше 4 кандидатури на посаду генерального прокурора.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав у коментарі журналістам.
"Дайте можливість президенту в ході співбесід визначитися зі своїм баченням цього питання... Далеко не факт, що він визначиться на користь Луценка. Бо це правда, що він розглядає щонайменше 4 кандидатури", - сказав Луценко.
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Водночас він відмовився назвати якісь прізвища. “Тільки внесення президентом подання може дати вам відповідь на це питання”, - додав парламентарій.
Депутат зауважив, що президент вважає за доцільне заради можливості ширшого спектру для внесення кандидатур зняти такі обмеження, як вимога щодо стажу роботи в прокуратурі.
Крім того, додав лідер фракції, президент хоче бачити нового генпрокурора з-поза цієї системи.