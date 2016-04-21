ЗМІ розповіли, як Луценко готується очолити генпрокуратуру та що буде з БПП після його відходу

Про необхідність врешті-решт визначитися із новим очільником ГПУ Порошенку на кожній зустрічі нагадують західні партнери, передає "Українська правда".

Зазначається, що Порошенко робить ставку на одного зі своїх найближчих соратників, голову фракції "Блок Петра Порошенка" Юрія Луценка. Його прізвище як потенційного кандидата на посаду керівника ГПУ в парламенті почали називати ще в лютому цього року. Однак на шляху переходу Луценка до ГПУ є кілька перепон.

Чинний закон "Про прокуратуру" передбачає, що генпрокурором може бути людина, яка має вищу юридичну освіту та не менше 10 років стажу роботи в галузі права.

У Луценка такого досвіду немає. Тож 19 квітня нардепи від БПП Сергій Алексєєв і Руслан Князевич зареєстрували у парламенті законопроект, що покликаний прибрати норму про стаж роботи і практику в галузі права.

За даними УП, умовою своєї роботи в ГПУ Луценко називає призначення свого колишнього адвоката Олексія Баганця на посаду заступника генпрокурора.

Стало відомо, що підтримувати Луценка готові й у фракції "Народного фронту". На засіданні фракції депутатам назвали двох претендентів – Юрія Луценка та голову Донецької ОДА Павла Жебрівського. Однак в обмін на таку підтримку президентської кандидатуру НФ хоче мати приємний бонус – свого заступника генерального прокурора.

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Варто зазначити, що раніше крім Луценка та Жебрівського, на посаду генерального прокурора називали цілу низку кандидатів. Ідеться про прокурора Сергія Горбатюка, який займається розслідуванням розстрілів під час Майдану, та трьох заступників генпрокурора – Юрія Севрука, Юрія Столярчука та Романа Говду.

За даними видання, ще минулого тижня Порошенко серйозно розглядав кандидатуру Луценко та Столярчука, але проти останнього категорично виступила американська сторона.

Проте у виданні наголошують, що далеко не всі готові підтримати зміни до законодавства та й саму кандидатуру Луценка. Поодинокі противники цьому знайдуться як у фракції БПП, так і в НФ.

Принципово не будуть підтримувати ні проект закону, ні кандидатуру Луценка три фракції колишньої коаліції – "Батьківщина", Радикальна партія та "Самопоміч".

Також повідомляється, що у разі переходу Луценка у прокуратуру виникає ще одне запитання – чи вдасться втримати цілісність неоднорідної фракції БПП "Солідарність". Замість нього очолити фракцію можуть або Анатолій Матвієнко, або Ігор Гринів.

Співрозмовники УП у БПП описують Матвієнка як людину конфліктну і негнучку.

Більше шансів очолити фракцію приписують менш конфліктному колишньому політтехнологу партії БПП Гриніву.

Попри високу імовірність призначення Луценка генеральним прокурором, у нього все ще залишається можливість відмовитися від цього, підсумували у виданні.