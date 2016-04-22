Деканоідзе ініціює звільнення скандального наркоборця Киви

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила журналістам у Києві.

“Я подаю документи на ім'я міністра на звільнення Киви і сподіваюсь на підтримку, тому що його слова, особливо на адресу АТОшників - це неприйнято”, - сказала Деканоідзе.

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За даними ЗМІ, Кива раніше звинуватив народного депутата від «Блоку Петра Порошенка» Мустафу Найєма в організації дискредитаційної кампанії проти нього. Крім того, брата Мустафи - Масі Найєма Кива звинуватив у зв'язках з наркобізнесом. Той у березні подав у суд на Киву, але начальник департаменту протидії наркозлочинності не приходить на судові засідання.

Крім того, Кива заявив, що наркотики, зокрема кокаїн вживають деякі співробітники МВС і прокуратури.

Також він відмовляється проходити переатестацію.

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