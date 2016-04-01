Кива планує пройти переатестацію, але коли саме, не повідомив

Про це він заявив в ефірі телеканалу «112 Україна».

На запитання, чи планує він пройти переатестацію, Кива відповів: «Обов’язково як кожен правоохоронець в моїй країні».

У той же час на запитання, коли саме він планує пройти переатестацію, Кива сказав наступне: «Я підневільна людина. У мене є накази і завдання… Поставлене завдання буде виконано. До цього моменту, всі завдання, які ставило переді мною керівництво виконувались на 5 з плюсом».

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За словами Киви, переатестація є «дуже важливим процесом для всієї правоохоронної системи».

«Це процес очищення. Головне, щоб атестація не перетворювалась в судилище та з’ясування стосунків зацікавлених осіб у вирішенні тих чи інших ситуацій», - додав він.

Кива також повідомив, що наразі перебуває у відрядженні.

«Я знаходжусь у відрядженні у Хмельницькому. Тут у мене робочі зустрічі, проведення лекцій для студентів Хмельницького університету права. Виконую свою роботу. У даному випадку відбулась накладка з моїм відрядженням і питанням моєї присутності на переатестації», - сказав він.

На уточнююче запитання ведучого, чому він не узгодив свій робочий графік аби переатестація не співпала з перебуванням у відрядженні, Кива сказав: «Я точно не займаюсь плануванням і не впливаю на нього. Це процеси, які мене не стосуються. Я виконую поставлену перед собою мету і виконую свою роботу».

Як повідомляв УНІАН, 30 березня у Нацполіції повідомили, що на 1 квітня 2016 року в приміщенні Центру рекрутингу Національної поліції України за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 54, планувалось проведення психологічного тестування MIDOT співробітників Національної поліції.

До повідомлення було додано список співробітників, запрошених на це тестування. У списку була присутня лише одна особа - це Кива.