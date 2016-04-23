Рівненська обласна рада оскаржує в суді поновлення попереднього голови

Апеляція подана до Житомирського апеляційного адміністративного суду, повідомляє видання Рівне вечірнє.

22 квітня депутати Рівненської облради намагалися провести позачергову сесію для того, щоб визначити долю попереднього голови Володимира Ковальчука. 11 квітня його на посаді поновив суд, де він оскаржив процедуру висловлення недовіри.

Однак, у зв'язку з тим, що 21 квітня Міністерство юстиції України надіслало лист про зупинення виконавчого провадження з поновлення колишнього голови через апеляцію, депутати вирішили відкласти сесію та дочекатися рішення Житомирського адмінсуду.

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Голова бюджетної комісії Рівненської обласної ради Юрій Благодир наголосив, що до розгляду апеляції жодне рішення депутатів не вирішить конфлікт. “Нині маємо рішення про звільнення Володимира Ковальчука та рішення про обрання Олександра Корнійчука. Переконаний, що остаточну крапку маємо поставити після рішення апеляційного суду”, — констатував Благодир.

Наразі більшість депутатів облради вирішили, що обов’язки голови поки виконуватиме Корнійчук.

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Як повідомляв УНІАН, 11 березня більшість депутатів Рівненської обласної ради висловили недовіру тодішньому голові Володимиру Ковальчуку. На його місце обрали представника керівника апарату Рівненської ОДА Олександра Корнійчука. У свою чергу, Ковальчук подав до суду, який його поновив його на посаді рішенням від 11 квітня.