Рівненська облрада обрала нового голову

Як передає кореспондент УНІАН, новим головою Рівненської облради став 34-річний керівник апарату Рівненської ОДА, член фракції «Блок Петра Порошенка» в Рівненській обласній раді Олександр Корнійчук.

Перед голосуванням з приводу його обрання на посаду він зазначив: «Обласна рада буде відкритою для ваших пропозицій, для ваших ідей. Я робитиму все для того, щоб ваші ідеї були втілені в життя. Глибоко переконаний, що ми найдемо мудрість об’єднатися всім нам. Глибоко переконаний, що від такого об’єднання зусиль виграє тільки Рівненщина».

За нового керівника проголосували 44 депутати. Троє присутніх у залі утрималися. Всього до обласної ради обрано 64 депутати.

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Перед цим, депутати облради достроково припинили повноваження екс-голови облради, висуванця Радикальної партії Володимира Ковальчука.

Як передає кореспондент УНІАН, одразу після початку сесійного засідання з відповідною пропозицією виступив депутат Богдан Файфура. Хоча попередньо внесення цього питання до порядку денного не планувалося, група депутатів з різних фракцій підтримала пропозицію.

На думку керівника бюджетної комісії Рівненської обласної ради Юрія Благодира, фаховий рівень Ковальчука не відповідав посаді голови обласної ради, що й стало однією з головних причини оголошення йому недовіри, передає ogo.ua.

"Це недопустимо, коли більшості депутатів пропонують певні рішення і не дослуховуються до їхньої позиції. У більшості питань Володимир Ковальчук ставив питання — "моя думка важливіша", але так не може бути. Тому фракція "Солідарність" в повному складі голосувала за недовіру, — зауважив Юрій Благодир.

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Як повідомляв УНІАН, Рівненська обласна рада сьогодні на черговому сесійному засіданні достроково припинила повноваження голови облради, висуванця Радикальної партії Володимира Ковальчука.

Голова облради відмовлявся ставити на голосування пропозицію про розгляд питання про його відставку і, оголосивши сесію закритою, залишив зал. Питання про припинення повноважень Ковальчука та відсторонення його від посади розглядалося під головуванням першого заступника голови Миколи Драганчука. У голосуванні взяли участь 46 депутатів. Підтримали проект рішення 42 депутати, не голосували – 4. Усього до Рівненської обласної ради обрано 64 депутати.