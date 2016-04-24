В Одесі поліція перевіряє інформацію про замінування Куликового поля.

Як повідомляє сайт ГУ Національної поліції в Одеській області, сьогодні о 13.30 на спецлінію «102» надійшло повідомлення про те, що територія Куликового поля замінована.

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На місце виїхали спеціалісти, які перевіряють територію Куликового поля на предмет наявності вибухонебезпечних речовин.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинули 48 осіб, постраждали близько 300. Сутички почались у центрі міста, де було застрелено кількох людей. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

У Малиновському райсуді Одеси розглядаються епізоди кримінального провадження про масові заворушення.