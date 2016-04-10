В Одесі активісти перекрили вулицю, якою йшли "антимайданівці"- сутички вдалося уникнути

В Одесі правоохоронці не допустили ще однієї сутички між «антимайданівцями» і проукраїнськими активістами, застосувавши спецзасоби.

Як передає кореспондент УНІАН, кілька десятків «антимайданівців» з центру міста попрямували до Будинку профспілок, розташованому на Куликовому полі.

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По дорозі вони агітували оточуючих приєднатися до них для участі у мітингу, викрикуючи проросійські гасла.

Представники патріотичних організацій вирішили перешкодити проведенню акції на Куликовому полі і «живим ланцюгом» перекрили вулицю, якою йшли «антимайданівці». Співробітники правоохоронних органів відтіснили українських патріотів.

Безпосередньо на Куликовому зібралося близько 200 проукраїнських активістів, які заявили, що «сепаратистських шабашів більше тут не буде». Вони спалили георгіївські стрічки і квіти, які знаходилися біля імпровізованого меморіалу в пам'ять про загиблих 2 травня 2014 року під час масових заворушень у Будинку профспілок.

Як повідомили УНІАН учасники конфлікту на боці проукраїнських активістів, щодо них правоохоронці застосували кийки та сльозогінний газ.

Між опонентами, яких розділив «ланцюг» бійців Національної гвардії, відбувалася словесна перепалка. «Антимайданівці» пішли геть.

Як заявив лідер регіональної організації «Правого сектора» Сергій Стерненко, співробітники поліції побили активіста гумовою палицею, коли він лежав на землі.

«Удари завдавалися по кінцівках, спині й голові. Крім того, поліцейські запропонували моєму бійцеві встати, а коли той спробував, наступили йому на ноги – в районі литкових м'язів», - заявив Стерненко.

Він також висловив обурення з приводу того, що «сепаратистські мітинги і марші поліцію не турбують», а нібито цікавлять тільки люди, які «захищали Одесу останні 2 роки» від сепаратистів.

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В Національній поліції даний інцидент поки не коментують.

Як повідомляв УНІАН, в центрі Одеси сьогодні під час відзначення 72-ї річниці з дня визволення міста від нацистських загарбників сталися сутички «антимайданівців» з проукраїнськими активістами. Дві особи були затримані поліцією.

Напередодні в. о. начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Гіоргі Лорткіпанідзе заявив, що 10 квітня громадський порядок у місті забезпечуватимуть понад 1 тис. правоохоронців.