Меркель та Обама закликають якнайшвидше виконати умови Мінських домовленостей

Як повідомляє «Німецька хвиля», канцлер ФРН Анґела Меркель закликає сторони протистояння якнайшвидше реалізувати передбачені документом кроки.

"Ми спільно вживатимемо кроків для цього. Як у переговорах з українською стороною, так і насамперед з Росією", - сказала Меркель під час спільної прес-конференції з президентом США Бараком Обамою у Ганновері.

Читайте такожПрезидент США в рамках свого шестиденного турне прибув до Німеччини

Водночас Меркель вказала на нестабільність перемир'я на сході України. "Ми досі не маємо стабільного режиму припинення вогню і ми мусимо активніше просуватися в політичному процесі", - сказала вона, зазначивши, що "детально обговорила" з Обамою подальші кроки, необхідні для досягнення цієї цілі.

Обама заявив, що питання скасування санкцій проти РФ порушуватиметься лише тоді, коли з боку Москви будуть цілковито виконані умови Мінських угод.

Він також закликав новий український уряд на чолі з Володимиром Гройсманом не сходити зі шляху економічних, політичних та енергетичних реформ в країні.