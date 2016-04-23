Меркель підтримала угоду про зону вільної торгівлі між Євросоюзом та США

Канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає, що переваги для Євросоюзу від укладення угоди про зону вільної торгівлі з США в даний момент набагато перевищують ризики, повідомляє РБК.

Вона також зазначила, що угода є для ЄС шансом визначити єдині стандарти в усьому світі.

"Ми не хочемо, щоб у людей склалося враження, ніби ми тут щось приховуємо або поступаємося нормами, якраз навпаки", - сказала канцлер.

Вона підкреслила, що Європа не відступить від своїх високих стандартів і продовжуватиме захищати навколишнє середовище та права споживачів.

У неділю, 24 квітня, Меркель разом з президентом США Бараком Обамою відкриє виставку промислових технологій в Ганновері.

У понеділок, 25 квітня, відбудеться зустріч лідерів Німеччини, США, Великобританії, Франції та Італії, на якій, як очікується, вони, зокрема, обговорять укладення угоди про Трансатлантичну торговельне та інвестиційне партнерство.

Читайте такожСША вимагають від Німеччини збільшити присутність Бундесверу на східних кордонах НАТО - Spiegel

Обама, виступаючи в Лондоні в суботу, заявив, що створення зони вільної торгівлі між ЄС і США дозволить створити мільйони робочих місць і мільярди доларів пільг, відзначає видання.