Верховний суд ще не вирішив, чи звертатися до КС щодо закону про електронне декларування

Про це повідомив голова ВСУ Ярослав Романюк. "Зараз на розгляді Верховного суду є звернення зборів суддів одного з господарських судів одного з регіонів. Судді звернулися з проханням, щоб пленум Верховного суду ініціював конституційне подання щодо відповідності закону про запобігання корупції у частині електронного декларування статті 126 Конституції. Я не можу вам сказати наперед, як поступить пленум. Але ми плануємо його розглянути на пленарному засіданні у червні", - сказав Ярослав Романюк.

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Як повідомлялося, обов'язок чиновників декларувати в електронному вигляді свої доходи Верховна Рада намагалася відтермінувати ще на один рік - до квітня 2017 року. Але під тиском громадськості та з огляду на загрозу зриву впровадження безвізового режиму з ЄС депутати скасували поправку, що відтерміновувала електронне декларування.

Водночас 48 народних депутатів, здебільшого з "Опозиційного блоку", вже направили подання щодо низки положень закону "Про запобігання корупції" в частині системиелектронного декларування.