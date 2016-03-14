Оприлюднено поправки Порошенка в закон про електронне декларування

Передбачається можливість протягом семи днів після подачі декларації суб'єкту декларування подати виправлену декларацію / president.gov.ua

Так, президент пропонує запровадити електронне декларування вже в 2016 році, починаючи з вищих посадових осіб, суддів і прокурорів.

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Крім цього, передбачено, що надання завідомо недостовірних відомостей в декларації чиновника, тягне за собою накладення штрафу від 1000 до 2500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Згідно з пропозиціями президента, за надання завідомо недостовірних відомостей у декларації настає відповідальність у разі, якщо ці дані відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 розмірів мінімальної зарплати.

Передбачаються також зміни до ст. 366-1 Кримінального кодексу України: "карати штрафом від двох тисяч п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".

Правками президента також передбачається можливість протягом семи днів після подачі декларації суб'єкту декларування подати виправлену декларацію.

Разом з тим, пропонується зобов'язати чиновників декларувати автомобілі (цінне рухоме майно) вартістю не від 50 мінімальних зарплат, як зараз, а від 100.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко застосував право вето до Закону про систему електронних декларацій і повернув його до парламенту з пропозиціями, узгодженими з Євросоюзом.