Сакварелідзе вважає, що не обов'язково мати досвід та освіту для керівної посади у ГПУ

Про це він заявив у вівторок під час лекції в університеті Шевченка, пише Українська правда.

"Не тільки на генерального прокурора, але на всі керівні посади прокуратури не обов'язково, щоб людина (мала досвід роботи в прокуратурі - УНІАН)", - зазначив він.

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Він також висловив думку, що генпрокурору не обов'язково мати і юридичну освіту.

"Юридична освіта необов'язково для менеджера, якому підпорядковуються 12 тисяч людей з юридичною освітою. Йому достатньо мати хорошого консультанта і розум", - зазначив Сакварелідзе.

Нагадаємо, у ВР зареєстровано законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності ГПУ та Держбюро розслідувань" (№ 4469), який дозволяє генпрокурору бути без вищої юридичної освіти.