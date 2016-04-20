БПП пропонує дозволити генпрокурору бути без вищої юридичної освіти

Як передає кореспондент УНІАН, законопроектом передбачено, що на посаду генерального прокурора України може бути призначений громадянин, який, зокрема, має вищу освіту та стаж роботи в галузі права або досвід роботи у законодавчому та правоохоронному органі не менше п’яти років.

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В чинному законі визначено, що кандидат на посаду повинен мати вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше 10 років.

Крім того передбачено, що прокурором регіональної прокуратури може бути призначений громадянин України, який має стаж роботи в галузі права не менше трьох років (в чинному законі - стаж роботи на посаді прокурора не менше трьох років).

Відповідно до законопроекту, прокурором ГПУ може бути призначений громадянин України, який має стаж роботи в галузі права не менше трьох років (в чинному законі - стаж роботи на посаді прокурора не менше п`яти років).

Як зазначено в пояснювальній записці до законопроекту, нормами законів України «Про прокуратуру» та «Про Державне бюро розслідувань» передбачається створення органів прокурорського самоврядування (Всеукраїнської конференції працівників прокуратури та Ради прокурорів України), а також Конкурсної комісії, яка здійснює проведення конкурсу на зайняття посади директора ДБР.

«Однак на сьогоднішній день триває процедура створення зазначених органів, у зв’язку з чим виникає необхідність відтермінування набрання чинності окремими положеннями Закону «Про прокуратуру» до 15 квітня 2017 року, а також законодавчого врегулювання порядку здійснення досудових розслідувань, віднесених до підслідності ДБР, які були розпочаті органами прокуратури до моменту створення Бюро, з урахуванням положень пункту 9 Перехідних положень Конституції України, якими передбачено, що прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства – до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до сформування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування», - йдеться в роз’ясненні.

Як відомо, серед кандидатів на посаду Генпрокурора називають голову фракції «БПП» Юрія Луценка, який не відповідає нормі закону, яка передбачає необхідність вищої юридичної освіту та стаж роботи в галузі права не менше 10 років.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня на той час народний депутат від “БПП” і представник президента у парламенті Степан Кубів зареєстрував проект закону (№4379) про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо діяльності Генпрокуратури та Держбюро розслідувань.

Водночас цей законопроект було відкликано з ВР 14 квітня. Того дня парламент призначив Кубіва першим віце-прем`єром – міністром економічного розвитку.

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11 квітня працівники Генеральної прокуратури, серед яких четверо заступників генпрокурора - Юрій Столярчук, Юрій Севрук, Роман Говда та Олег Заліско - звернулися до президента України Петра Порошенка і тодішнього голови Верховної Ради Володимира Гройсмана із закликом не призначати генпрокурором людину без відповідного досвіду роботи.

Перед цим Луценко заявив, що готовий очолити Генпрокуратуру за умови внесення змін до законодавства щодо кваліфікаційних вимог до кандидата на посаду генпрокурора в частині юридичної освіти та 10 років юридичної діяльності у правовій площині.