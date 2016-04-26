У Меджлісі назвали заборону очікуваною і збираються працювати за межами Криму
Перший заступник голови Меджлісу кримських татар Наріман Джеляль упевнений, що організація продовжить свою діяльність за межами тимчасово окупованого Криму.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
"Меджліс у Криму заборонили. Ми цього очікували. Але я упевнений, що Меджліс кримськотатарського народу продовжить свою діяльність за межами Криму", - підкреслив Джеляль.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 квітня, підконтрольний РФ Верховний суд Криму визнав об'єднання "Меджліс кримськотатарського народу" екстремістською організацією і заборонив його діяльність ву РФ.
Позов подала так званий "прокурор Криму" Наталія Поклонська у лютому 2016 року. На її думку, організація налаштована на антиросійську діяльність.
Мін'юст РФ також включив Меджліс кримських татар до переліку організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.