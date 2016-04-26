У Меджлісі назвали заборону очікуваною і збираються працювати за межами Криму

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Меджліс у Криму заборонили. Ми цього очікували. Але я упевнений, що Меджліс кримськотатарського народу продовжить свою діяльність за межами Криму", - підкреслив Джеляль.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 квітня, підконтрольний РФ Верховний суд Криму визнав об'єднання "Меджліс кримськотатарського народу" екстремістською організацією і заборонив його діяльність ву РФ.

Позов подала так званий "прокурор Криму" Наталія Поклонська у лютому 2016 року. На її думку, організація налаштована на антиросійську діяльність.

Мін'юст РФ також включив Меджліс кримських татар до переліку організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.