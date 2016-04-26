Верховний суд анексованого Криму заборонив Меджліс

Таке рішення винесла колегія суддів на чолі з Наталією Терентьєвої за позовом так званого прокурора Криму Наталії Поклонської, повідомляють 15 хвилин.

"Визнати громадське об'єднання Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонити її діяльність на території Російської Федерації", - йдеться в рішенні колегії суддів на чолі з Наталею Терентьєвою.

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Після оголошення вироку всі присутні негайно покинули зал. На вулиці перший заступник Меджлісу Наріман Джелял пообіцяв присутнім, що члени Меджлісу подаватимуть апеляцію і шукати всі можливі шляхи для європейського суду.

Глава Центрвиборчкому Курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедлі першим зробив коментар з "рішенням суду" на своїй сторінці в соцмережі. "Шоу завершилося, дама задоволена!" -написав він.