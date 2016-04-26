Туск обіцяє "всебічну підтримку" Євросоюзу в подоланні наслідків катастрофи на ЧАЕС

Як зазначається в повідомленні, Президент Європейської Ради підтвердив солідарність Євросоюзу з Україною та готовність надавати всебічну підтримку нашій державі у питанні подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. «ЄС залишається основним донором для подолання наслідків трагедії, виведення з експлуатації атомної станції та відновлення навколишнього природного середовища», - підкреслив Туск.

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Глава держави подякував Президенту Європейської Ради за додатковий внесок Європейського Союзу у розмірі близько 20 млн євро до фонду Рахунку ядерної безпеки для завершення будівництва сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2). «Україна глибоко вдячна за незмінну, багаторічну допомогу ЄС у розмірі вже близько 730 млн євро на реалізацію проектів з подолання наслідків Чорнобильської катастрофи», - наголосив Порошенко.

Президент засудив заборону Меджлісу кримськотатарського народу, назвавши її злочинним рішенням, на яке повинен відреагувати весь цивілізований світ.

Порошенко та Туск також обговорили часові рамки запровадження Євросоюзом безвізового режиму для громадян України, а також підготовку заходів політичного діалогу на найвищому рівні на ближчу перспективу, підкреслюється в повідомленні.