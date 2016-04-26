Заходи з нагоди 30-ї річниці аварії на ЧАЕС (фоторепортаж)

Президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною відкрив ряд заходів, присвячених 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи, ввечері 25 квітня.

Також з учорашнього вечора почалося запалення свічок та покладання квітів до меморіалу жертвам чорнобильської трагедії в Києві.

А в ніч з 25 на 26 квітня в Києві пройшла поминальна служба за жертвами Чорнобильської катастрофи.

Крім того, вночі в місті Славутич Київської області, в якому нині проживає більшість працівників ЧАЕС, відбулося урочисте покладання квітів та запалення поминальних свічок біля пам'ятника пожежникам, рятувальникам та військовим, які загинули під час ліквідації пожежі на четвертому реакторі.

Вранці 26 квітня, безпосередньо в день 30-ї річниці аварії, до меморіального кургану "Героям Чорнобиля" та "Воїнам чорнобиля" поклали квіти перші особи держави – президент Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман і спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Як передає кореспондент УНІАН, також у церемонії покладання квітів взяли участь члени уряду, мер Києва Віталій Кличко, представники релігійних конфесій та громадські діячі. А після церемонії глава держави поспілкувався з присутніми чорнобильцями з приводу їх проблем та побажань.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2016 року виповнюється 30 років , як сталася наймасштабніша техногенна катастрофа за весь час використання атомної енергетики аварія на Чорнобильській атомній електростанції.