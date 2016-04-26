Заходи з нагоди 30-ї річниці аварії на ЧАЕС (фоторепортаж)

12:44, 26 квітня 2016
Суспільство
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У Києві та області, починаючи з вечора 25 квітня, проходять різні поминальні заходи з нагоди 30-ї річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Мероприятия к годовщине чернобыльской трагедии в Киеве 26 апреля 2016 года / УНИАН

Президент України Петро Порошенко з дружиною Мариною відкрив ряд заходів, присвячених 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи, ввечері 25 квітня.

Також з учорашнього вечора почалося запалення свічок та покладання квітів до меморіалу жертвам чорнобильської трагедії в Києві.

А в ніч з 25 на 26 квітня в Києві пройшла поминальна служба за жертвами Чорнобильської катастрофи.

Порошенко з дружиною на відкритті заходів з нагоди річниці Чорнобильської катастрофи
Порошенко з дружиною на відкритті заходів з нагоди річниці Чорнобильської катастрофи /  © УНІАН
Виступ музикантів на концерті до річниці трагедії
Виступ музикантів на концерті до річниці трагедії /  © УНІАН
Урочисті заходи з нагоди 30-ї річниці аварії на ЧАЕС
Урочисті заходи з нагоди 30-ї річниці аварії на ЧАЕС /  © УНІАН
Урочисті заходи з нагоди 30-ї річниці аварії на ЧАЕС
Урочисті заходи з нагоди 30-ї річниці аварії на ЧАЕС /  © УНІАН
Урочисті заходи з нагоди 30-ї річниці аварії на ЧАЕС
Урочисті заходи з нагоди 30-ї річниці аварії на ЧАЕС /  © УНІАН
Покладання квітів першими особами держави до меморіалу ''Героям Чорнобиля''
Покладання квітів першими особами держави до меморіалу "Героям Чорнобиля" /  © УНІАН
Заходи до річниці чорнобильської трагедії у Києві 26 квітня 2016 року
Заходи до річниці чорнобильської трагедії у Києві 26 квітня 2016 року /  © УНІАН
Заходи до річниці чорнобильської трагедії у Києві 26 квітня 2016 року
Заходи до річниці чорнобильської трагедії у Києві 26 квітня 2016 року /  © УНІАН
Пожежний кортеж під час церемонії у Києві
Пожежний кортеж під час церемонії у Києві /  © УНІАН
Порошенко перед меморіалом ''Героям Чорнобиля''
Порошенко перед меморіалом "Героям Чорнобиля" /  © УНІАН
Президент Порошенко покладає квіти до меморіалу
Президент Порошенко покладає квіти до меморіалу /  © УНІАН
Заходи до річниці чорнобильської трагедії у Києві 26 квітня 2016 року
Заходи до річниці чорнобильської трагедії у Києві 26 квітня 2016 року /  © УНІАН
Президент Порошенко спілкується з військовими після церемонії
Президент Порошенко спілкується з військовими після церемонії /  © УНІАН
Прем'єр Гройсман під час заходів з нагоди річниці Чорнобильської катастрофи
Прем'єр Гройсман під час заходів з нагоди річниці Чорнобильської катастрофи /  © УНІАН
Запалювання свічок біля меморіалу жертвам Чорнобиля у Києві
Запалювання свічок біля меморіалу жертвам Чорнобиля у Києві /  © УНІАН
Запалювання свічок біля меморіалу жертвам Чорнобиля у Києві
Запалювання свічок біля меморіалу жертвам Чорнобиля у Києві /  © УНІАН
Церковна служба з нагоди річниці чорнобильської трагедії
Церковна служба з нагоди річниці чорнобильської трагедії /  © УНІАН
Церковна служба з нагоди річниці чорнобильської трагедії
Церковна служба з нагоди річниці чорнобильської трагедії /  © УНІАН
Співробітники ЧАЕС покладають свічки до меморіалу ліквідаторам аварії в Славутичі
Співробітники ЧАЕС покладають свічки до меморіалу ліквідаторам аварії в Славутичі /  © УНІАН
Співробітники ЧАЕС покладають свічки до меморіалу ліквідаторам аварії в Славутичі
Співробітники ЧАЕС покладають свічки до меморіалу ліквідаторам аварії в Славутичі /  © УНІАН
Меморіал ліквідаторам аварії на ЧАЕС у Славутичі
Меморіал ліквідаторам аварії на ЧАЕС у Славутичі /  © УНІАН
Люди покладають квіти до меморіалу
Люди покладають квіти до меморіалу /  © УНІАН
Ветеран біля меморіалу ліквідаторам
Ветеран біля меморіалу ліквідаторам /  © УНІАН

Крім того, вночі в місті Славутич Київської області, в якому нині проживає більшість працівників ЧАЕС, відбулося урочисте покладання квітів та запалення поминальних свічок біля пам'ятника пожежникам, рятувальникам та військовим, які загинули під час ліквідації пожежі на четвертому реакторі.

Вранці 26 квітня, безпосередньо в день 30-ї річниці аварії, до меморіального кургану "Героям Чорнобиля" та "Воїнам чорнобиля" поклали квіти перші особи держави – президент Петро Порошенко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман і спікер Верховної Ради Андрій Парубій.

Як передає кореспондент УНІАН, також у церемонії покладання квітів взяли участь члени уряду, мер Києва Віталій Кличко, представники релігійних конфесій та громадські діячі. А після церемонії глава держави поспілкувався з присутніми чорнобильцями з приводу їх проблем та побажань.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2016 року виповнюється 30 років , як сталася наймасштабніша техногенна катастрофа за весь час використання атомної енергетики аварія на Чорнобильській атомній електростанції.

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