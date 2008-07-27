Помер народний депутат від Партії регіонів

На 33-му році життя від тяжкої хвороби помер Валерій Букаєв, народний депутат України (фракція Партії регіонів), член Комітету з питань бюджету, почесний президент ФК "Зоря" (Луганськ). Як повідомляє сайт football.ua, останнім часом Валерій Олександрович проходив курс лікування в клініках Німеччини, за наявною інформацією народний депутат і власник футбольного клубу лікувався від раку.

P.S. Пізніше прес-служба ФК "Заря" поширила спростування цього повідомлення.