Помер народний депутат від Партії регіонів
18:28, 27 липня 2008Політика
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Інформацію спростовано
На 33-му році життя від тяжкої хвороби помер Валерій Букаєв, народний депутат України (фракція Партії регіонів), член Комітету з питань бюджету, почесний президент ФК "Зоря" (Луганськ). Як повідомляє сайт football.ua, останнім часом Валерій Олександрович проходив курс лікування в клініках Німеччини, за наявною інформацією народний депутат і власник футбольного клубу лікувався від раку.
P.S. Пізніше прес-служба ФК "Заря" поширила спростування цього повідомлення.
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