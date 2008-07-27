ФК «Зоря» спростовує інформацію про смерть Валерія Букаєва
19:33, 27 липня 2008Політика
1863 0
«Чутки сильно перебільшені»
Прес-служба ФК «Зоря» спростовує інформацію про смерть народного депутата України і почесного президента ФК "Зоря" Валерія Букаєва.
«Чутки про смерть почесного президента «Зорі» Валерія Букаєва сильно перебільшені», - зазначили Луганск-proUA у прес-службі. Наразі причину появи такої звістки співробітники прес-служби з`ясовують.
Раніше була поширена інформація про те, що 27 липня на 33-му році життя помер народний депутат України і почесний президент ФК "Зоря" (Луганськ) Валерій Букаєв.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter