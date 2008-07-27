ФК «Зоря» спростовує інформацію про смерть Валерія Букаєва

Прес-служба ФК «Зоря» спростовує інформацію про смерть народного депутата України і почесного президента ФК "Зоря" Валерія Букаєва.

«Чутки про смерть почесного президента «Зорі» Валерія Букаєва сильно перебільшені», - зазначили Луганск-proUA у прес-службі. Наразі причину появи такої звістки співробітники прес-служби з`ясовують.

Раніше була поширена інформація про те, що 27 липня на 33-му році життя помер народний депутат України і почесний президент ФК "Зоря" (Луганськ) Валерій Букаєв.