Україна наполягатиме на звільненні заручників до Великодня - Геращенко

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Віце-спікер зазначила, що 27 квітня вранці має відбутися чергове засідання гуманітарної групи в Мінську.

"Минулого разу ми виступили з ініціативою до Великодня звільнити 25 заручників і натомість висловили готовність передати ОРДО 50 людей, яких вони розшукують. Ми передали всі списки, ми отримали публічну підтримку нашої ініціативи від всіх учасників переговорів. Щоправда, до сьогодні так і не отримали погоджених іншою стороною списків", - написала Геращенко.

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Вона наголосила, що на засіданні 27 квітня вимагатиме дотримуватися публічно даної обіцянки звільнити українців.

"Звільнити до Великодня! Це, на мій погляд, і справжній тест для всіх тих, хто в Мінську кричить про віру як фундамент "русского мира". Бо одна справа - посвятити паски в церкві на Великдень, а інша - проявити істинне милосердя і людяність напередодні найбільшого християнського свята", - додала Геращенко.

Нагадаємо, 19 квітня в СБУ заявили, що у заручниках Кремля і бойовиків на Донбасі залишаються 126 українців.