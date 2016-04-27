США не називали конкретних дат виборів на Донбасі, заяви деяких нардепів некоректні - Нуланд (відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це Нуланд сказала сьогодні на прес-конференції у Києві.

"Повідомлення про нашу зустріч із представниками Верховної Ради вчора були зовсім не точні. Ми не називали ніяких конкретних дат щодо того, коли мають відбутися вибори", - підкреслила вона.

За словами Нуланд, "ми абсолютно дали чітко зрозуміти, що для виконання вимоги проведення виборів згідно з Мінськими домовленостями потрібно забезпечити мирні умови, потрібно забезпечити безпеку, щоб ОБСЄ мало відповідний доступ".

"І повинні бути створені умови для кандидатів у питанні висунення своїх кандидатур, агітації за себе, спілкування з виборцями", - наголосила Нуланд.

Вона заявила, що саме про це йдеться у Мінських угодах.

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Як повідомляв УНІАН, 26 квітня у Києві відбулася зустріч Нуланд з представниками парламентських фракцій. За її результатами народний депутат від "Самопомочі" Вікторія Войціцька, яка була присутня на цій зустрічі, заявила, що США розраховують на вибори на Донбасі вже влітку.

"Держдепартамент наполягає на тому, що Україна має внести зміни до Конституції - з "особливим статусом" для окупованих територій Донеччини та Луганщини, провести на окупованих територіях вибори найближчим часом та забезпечити амністію бойовикам. Мінські угоди необхідно імплементувати до кінця 2016 року, альтернативи їм немає", зазначила Войціцька, передаючи суть звернення Нуланд.

Також, за словами депутата, зазначалося, що "ми маємо розуміти - ніхто не відведе важке озброєння".

"Важке озброєння має бути "зачинене", і за його "зберіганням" має спостерігати спеціальна місія ОБСЄ. Нам кажуть, що якщо ми проведемо вибори, то це створить прецедент, коли російські війська вперше в історії добровільно залишать територію, яку вони окупували. При чому жодних гарантій, що російські війська вийдуть, немає і бути не може", - сказала Войціцька.