США наполягають на "особливому статусі" окупованого Донбасу та амністії бойовиків - нардеп після зустрічі з Нуланд

Про це повідомляє прес-служба партії "Самопоміч", парламентську фракцію якої на зустрічі з помічником держсекретаря США Вікторією Нуланд представляла Вікторія Войціцька.

За словами Войціцької, на зустрічі Нуланд з представниками фракцій Ради були озвучені такі ключові меседжі: "Держдепартамент наполягає на тому, що Україна має внести зміни до Конституції – з "особливим статусом" для окупованих територій Донеччини та Луганщини, провести на окупованих територіях вибори найближчим часом та забезпечити амністію бойовикам. Мінські угоди необхідно імплементувати до кінця 2016 року, альтернативи їм немає".

Депутат повідомила, що при цьому "ми маємо розуміти: ніхто не відведе важке озброєння".

Читайте такожЛуценко: Вибори на окупованій території - легалізація терористів

"Важке озброєння має бути "зачинене", і за його "зберіганням" має спостерігати спеціальна місія ОБСЄ. Нам кажуть, що якщо ми проведемо вибори, то це створить прецедент, коли російські війська вперше в історії добровільно залишать територію, яку вони окупували. При чому жодних гарантій, що російські війська вийдуть, немає і бути не може", - додала Войціцька.

В "Самопомочі" зазначають, що якщо Україна продемонструє добру волю з імплементації Мінських угод і прийме закон про вибори на окупованих територіях в травні, у кращому випадку в червні санкції проти Росії продовжать на 9 місяців - до січня 2017.

"Вибори на окупованих територіях очікуються вже в липні - такі ключові меседжі", - зазначається в повідомленні.

Читайте такожПостпред РФ при ОБСЄ: Невже Київ вважає, що мета представників Донбасу - у відділенні від України?

Висновок Войціцької невтішний: зняття санкцій прив’язується не до незаконної анексії Криму та окупації частини Донеччини і Луганщини, а до внесення змін до Конституції та проведення виборів на фактично окупованій Росією території.

"Самопоміч" вважає, що Україна повинна визнати території окупованими, а Росію країною-окупантом, незалежно від подовження чи припинення дії міжнародних санкцій проти неї.

Політсили підкреслює, що те, чого вимагають США, - надання "особливого статусу" окупованим територіям та проведення виборів на окупованих територіях - "є фактичною капітуляцією, саме цього прагнув Кремль, розв’язуючи війну проти України".

Читайте такожРосійський політолог розповіла, що змусило Путіна поховати ідею "Новоросії"