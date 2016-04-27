Янукович й Азаров отримали російське громадянство - Transparency International

Про це йдеться в розслідуванні Transparency International в рамках кампанії "Зриваємо маски" (Unmask the Corrupt), пише Espreso.tv.

"Багато фактів вказують, що Янукович і Азаров отримали російське громадянство і зараз знаходяться під захистом держави", - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, один з важливих висновків доповіді - поступове зняття санкцій з родичів і представників оточення Януковича і Азарова дозволяє їм продавати велику власність, придбану, імовірно, на доходи від корупційної діяльності.

Таким чином, згідно з повідомленням, ні Україні, ні європейським країнам не вдається компенсувати державі втрати від незаконного збагачення високопоставлених чиновників з оточення Януковича. Це змушує задуматися про ефективність міжнародних заходів переслідування корупції.