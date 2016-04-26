США і Євросоюз ще раз нагадали Росії, що треба робити для зняття санкцій

Зокрема про це йдеться у спільній заяві президента США Барака Обами, прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, президента Франції Франсуа Олланда, канцлера Німеччини Ангели Меркель і прем'єр-міністра Італії Маттео Ренці.

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Про це вони заявили під час переговорів у Ганновері, повідомляється на сайті Білого дому.

"Розмова охоплювала найактуальніші питання трансатлантичного порядку денного. Лідери домовилися про те, що наслідки нелегальної міграції до Європи створюють серйозну проблему, яку необхідно вирішувати комплексно, на основі цінностей, що поділяють ЄС та США", - йдеться в повідомленні.

"Щодо України лідери знову заявили про невизнання російської окупації і спроби анексії Криму. Було домовлено, що повне виконання Мінських угод залишається вирішальним. Лідери знову заявили, що санкції проти Росії буде скасовано, якщо Мінські угоди будуть виконані в повному обсязі", - зазначають у Білому домі.

Як повідомляв УНІАН, країни ЄС і США ввели санкції проти Росії, після того, як вона анексувала Крим, і почала підтримувати бойовиків на Донбасі.