Нуланд закликала демократичні сили в Україні до єдності для проведення реформ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Нуланд сказала на прес-конференції у Києві.

"Ми також, як і раніше, наполегливо закликали до єдності серед усіх демократичних сил та усіх реформаторів, тих, які перебувають у коаліції, та тих, які до неї не входять, щоб вони продовжували домагатися змін, і щоб робили це разом", - наголосила помічник держсекретаря США.

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У цьому зв'язку вона зазначила, що після зустрічі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом у неї склалося враження, що голова українського уряду розуміє необхідність та відданий наміру забезпечити покращення життя громадян України вже у цьому році.

Нуланд також привітала повідомлення від президента Петра Порошенка, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана та голови Верховної Ради Андрія Парубія, що вони зацікавлені прискорити реалізацію реформи органів прокуратури та судової реформи.