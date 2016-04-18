Перше робоче засідання новообраного уряду відбудеться 20 квітня - Гройсман

Про це повідомив у своєму відеозверненні прем'єр-міністр Володимир Гройсман. «Ми готуємо сьогодні перше засідання уряду, яке відбудеться у середу», - сказав Гройсман.

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Він також підкреслив, що вже провів низку тематичних зустрічей - з питань фінансів, економіки, інфраструктури, державної служби та ціноутворення на ринку ліків і забезпечення лікарень ліками першої необхідності.

«Я розумію, що ми маємо бути результативними і швидкими», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада затвердила новий склад уряду на чолі з Володимиром Гройсманом 14 квітня. Формування уряду стало виходом з політичної кризи, в якій опинилася Україна з початку 2016 року. Формування уряду пройшло після формування нової коаліції у Верховній Раді.