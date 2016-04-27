Шкіряк про Одесу: В озброєних провокаторів стрілятимуть на ураження

Про це сьогодні повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в ефірі "5 каналу".

«Наші підрозділи, які вже перебувають у повній бойовій готовності, у разі виникнення таких спроб будуть діяти жорстко і безкомпромісно. Більше того, не дай Господь, у таких провокаторів з'явиться в руках зброя – реакція у правоохоронців буде відповідна, тобто, стрільба на ураження", - наголосив Шкіряк.

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Як повідомляв УНІАН, 26 квітня голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеїл Саакашвілі закликав президента ввести в місто підрозділи Нацгвардії у зв'язку з нічними подіями в Одесі – розгромом наметового містечка, встановленого навпроти будівлі мерії учасниками акції протесту проти міського голови Геннадія Труханова, і обстрілом з гранатомета банку «Південний». Саакашвілі назвав такі події «ознаками державного перевороту».

Сьогодні раніше Шкіряк заявив, що поки не було наказів про введення додаткових сил Національної гвардії в Одесу.