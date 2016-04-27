Українські військові мають відкривати вогонь на ураження за умов загрози їхньому життю - Порошенко

Про це сказав Петро Порошенко під час виступу на базі військової частини Збройних сил України (смт Дівички, Київська область) перед показовим заняттям з командирами артилерійських підрозділів.

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"За обставин крайньої необхідності, в умовах, коли наші військовослужбовці залишаються об'єктом нападу, тоді, коли їхньому життю загрожує небезпека, вони мають чіткий і твердий наказ: давати відсіч ворогу, відкриваючи вогонь на ураження, і діють ефективно, як це і належить", - підкреслив президент.