Українські військові мають відкривати вогонь на ураження за умов загрози їхньому життю - Порошенко
11:48, 27 квітня 2016Війна
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Українські військовослужбовці можуть відкривати вогонь на ураження за умов загрози їхньому життю.
REUTERS
Про це сказав Петро Порошенко під час виступу на базі військової частини Збройних сил України (смт Дівички, Київська область) перед показовим заняттям з командирами артилерійських підрозділів.
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"За обставин крайньої необхідності, в умовах, коли наші військовослужбовці залишаються об'єктом нападу, тоді, коли їхньому життю загрожує небезпека, вони мають чіткий і твердий наказ: давати відсіч ворогу, відкриваючи вогонь на ураження, і діють ефективно, як це і належить", - підкреслив президент.
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