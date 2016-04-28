Завтра Савченко разом із адвокатом завершить заповнення екстрадиційних документів - Фейгін

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив один із адвокатів Марк Фейгін.

"Дійсно вчора Надія Савченко отримала екстрадиційні документи. Це набір паперів, який заповнюється, в принципі, наглядовим прокурором за місцем перебування особи, стосовно якої виконується Конвенція про видачу засуджених", - сказав Фейгін.

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Тим не менш, зазначив він, ці документи було передано Савченко начальником в'язниці Олександром Колгановим, і вона почала їх заповнювати. "Але завершить цю роботу разом із моїм колегою Миколою Полозовим завтра. Безпосередньо в СІЗО", - додав Фейгін.

Він нагадав, що Савченко, за конвенцією, згодна відбувати покарання на території України. Рішення про видачу засудженого для відбування покарання в країну за місцем його громадянства ухвалює суд, сказав адвокат.

"Ось, власне, початковий етап видачі Надії Савченко для відбування покарання в Україні", - підкреслив Фейгін.

Водночас, сказав він, "Савченко в Україні не те що не буде відбувати, вона просто не може відбувати це покарання, оскільки в неї міжнародний імунітет делегата ПАРЄ".

"Парламентська асамблея Ради Європи двічі приймала свої резолюції, в яких вимагала негайного звільнення Савченко. І якщо Росія не збирається виконувати цю резолюцію..., то це зовсім не означає, що Україна, беручи на себе зобов'язання як член Ради Європи не виконає цю резолюцію. Вона її стосовно Савченко виконає", - заявив адвокат.