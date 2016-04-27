Адвокат Савченко: Є шанс, що вона буде вдома вже у другій половині травня

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, Новіков повторив інформацію, що з'явилася раніше від сестри Савченко Віри про папери, які льотчиці нібито дали для заповнення для її екстрадиції в Україну, а також про поліпшення її самопочуття.

"Віра Савченко бачилася з сестрою. Надія почуває себе краще. Їй дали на заповнення папери, кажуть, для підготовки направлення до України. Я не можу на 100% це підтвердити, самих паперів ми поки не бачили, але в цілому схоже на правду. Схоже, що домовленості президентів Порошенка з Путіним, про які оголошено тиждень тому, виконуються. Є шанс, що Надія буде вдома вже в другій половині травня", - написав адвокат.

Читайте такожСправу Савченко можуть оскаржити в ЄСПЛ - адвокат

Як повідомляв УНІАН, 22 березня цього року суд у російському Донецьку засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів у Луганській області в 2014 році.

Нещодавно Савченко припинила сухе голодування в знак протесту проти вироку, яке тривало 12 діб.

24 квітня президент Петро Порошенко заявив, що домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про алгоритм і терміни звільнення Савченко, про які він повідомив її матері та сестрі.