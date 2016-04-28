У Мукачевому заборонили давати концерти артистам, які виступають в Росії під час війни

"Заборонено проведення концертних програм та інших розважальних заходів на території міста Мукачева представниками українського й іноземного шоу-бізнесу, котрі проводять концерти, гастролі, беруть участь у різних розважальних заходах на території Російської Федерації, у анексованій Автономній Республіці Крим, а також у тимчасово окупованих окремих районах Донецької і Луганської областей під час військового протистояння", - йдеться у тексті рішення, яке ухвалили депутати міської ради сьогодні, передає mukachevo.net.

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Нещодавно в Ужгороді відбулося відразу 2 концерти Потапа і Насті Каменських, яким передували гучні дискусії в місті аж до ініціативи заборони концерту.

Зрештою, все пройшло спокійно, а артисти після концерту завітали до обласної дитячої лікарні з подарунком, наголосили у виданні.