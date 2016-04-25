Джемілєв: ФСБ ще п’ять років тому розробила проект дестабілізації ситуації в Криму

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Блоку Петра Порошенка», на цьому він наголосив, проаналізувавши інтерв’ю газеті «День», яке було опубліковано 5 років тому.

«Ми в Меджлісі маємо оперативну інформацію, яку я можу зачитати. Ось оперативні дані станом на травень 2011 року. В них йдеться про те, що кримські татари становлять велику небезпеку російським інтересам, оскільки, перешкоджають намірам зробити Крим частиною Росії. І оскільки головним противником цього задуму виступає Меджліс кримськотатарського народу, вони ставлять завдання роз’єднати кримських татар, змістити голову меджлісу і включити в його склад проросійськи налаштованих керованих із Росії активістів, які в майбутньому сприятимуть цьому процесу», – повідомляв тоді лідер кримських татар.

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Джемілєв зазначив, що тоді деякі журналісти і політики безвідповідально поставилися до його заяв про те, що дестабілізація ситуації в Криму організована зусиллями спецслужб Росії – ФСБ і Головного розвідувального управління.

«На жаль, два роки тому ці попередження справдились. Але не зовсім в тому варіанті, на який розраховували окупанти: кримські татари не піддалися на їхні маніпуляції і зберегли свою єдність напередодні окупації, і продовжують у єдності відстоювати свої права та принципи під час окупації», – підкреслив Джемілєв.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня 2016 року призначена Росією прокурор Криму Наталя Поклонська оголосила про рішення призупинити діяльність Меджлісу кримськотатарського народу на території півострова до рішення суду.

18 квітня влада РФ призупинила діяльність громадського об'єднання «Меджліс кримськотатарського народу» в окупованому Криму «у зв'язку зі здійсненням екстремістської діяльності», повідомила прес-служба російського Міністерства юстиції.

Президент України Петро Порошенко вважає, що Росія переступила межу, заборонивши діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

Довідка УНІАН. Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії.

Країни Заходу ввели низку економічних санкцій.

Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».