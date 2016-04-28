Більшість українців вважають, що Україна програла в результаті підписання Мінських угод - дослідження

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного компанією «Социс» 18-21 березня 2016 року на замовлення телеканалу «1+1», презентація яких відбулась сьогодні у Києві у благодійному фонді «Майдан закордонних справ».

Згідно з дослідженням, 8,7% опитуваних вважають, що програла Росія, 2,2% - США та Європа, 14,9% - всі в однаковій мірі, 9,5% - ніхто, 6,4% - важко відповісти.

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Крім того, 39,5% опитаних вважають, що Україна підписала Мінські домовленості вимушено, під тиском внутрішньої ситуації в країні (війна), 24,3% - вимушено, під тиском західних країн, 16,4% - добровільно, це було найкращим рішенням у ситуації, що склалася, 14,3% - добровільно, але це було помилкою української сторони, 5,5% - не знають.

Майже дві третини респондентів (66,5%) вважає, що Мінські домовленості не призведуть до закінчення війни і врегулювання конфлікту, 22,7% - дотримуються протилежної думки, 10,8% - не знають.

Всього опитано 1486 респондентів у віці 18 років і старше. Вибірка репрезентативна щодо населення України за віком, статтю, розміром населеного пункту та регіоном проживання (за даними Державної служби статистки України станом на 01.01.2015).

Максимальна похибка вибірки не перевищує 2,6%.