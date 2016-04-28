Мінські домовленості є проектом Росії - експерт

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на презентації результатів соціологічного дослідження щодо перспектив деокупації Криму та ставлення до Мінських домовленостей.

«Мінські домовленості є проектом Росії, вони її цілком влаштовують за умови повної реалізації в тому вигляді, як вони зафіксовані в лютому 2015 року у формі комплексу заходів по реалізації Мінських домовленостей», - сказав Яременко.

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За його словами, РФ з початку інтервенції в Україну до останнього часу володіла ініціативою в дипломатичному миротворчому переговорному процесі навколо війни на сході України.

«Зараз країни Заходу і Україна де-не-де намагаються обставити Росію червоними прапорцями, як у питанні модальності виборів чи визначенні питання застосування амністії, але не виправили при цьому основну помилку - не змінили модальність самих переговорів і порядок денний», - сказав Яременко.

За його словами, реалізація Мінських домовленостей розглядається Росією як можливість створення нової, замість Криму, де-факто російської автономії у складі України як перспективного засобу прямого впливу на внутрішню та зовнішню політику України.

Яременко вважає, що нереалізація Мінських домовленостей не особливо лякає Росію, оскільки залишає в її руках сильну карту у вигляді так званих «ДНР» і «ЛНР» як механізму впливу.

«Єдиним неприємним для Росії наслідком нереалізації Мінських домовленостей є продовження в результаті цього економічних санкцій проти неї та її дипломатична ізоляція», - сказав Яременко.