Заступник міністра охорони здоров'я Перегінець подав у відставку

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

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"Події останніх днів дали мені чітке розуміння того, що є межа можливостей - розумових, фізичних і емоційних. Подав заяву про звільнення з 10 травня. До того часу закінчу оформлення закупівель, щоби переконатися, що все на місцях", - повідомив Перегінець.

Крім того, він висловив сподівання, що до 10 травня буде прийнято рішення щодо міністра охорони здоров'я, який зможе сформувати свою команду.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня Верховна Рада призначила новий склад Кабміну Володимира Гройсмана. Посада міністра охорони здоров'я залишилася вакантною.

27 квітня Кабмін призначив заступника глави Моз України Віктора Шафранського в.о. міністра охорони здоров'я.