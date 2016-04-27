Виконуючий обов'язки голови МОЗ Шафранський є співвласником фармкомпанії
Новий виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я Віктор Шафранський є співвласником компанії "Калина медична виробнича компанія".
Про це свідчать дані з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Вказується, що вона зареєстрована у Києві, на вул. Боричів тік, б. 35а.
Шафранський вказаний серед засновників. Його розмір внеску до статутного капіталу склав 80 000 грн, передає Українська правда.
У декларації Шафранського за 2015 року у графі "внески до статутного капіталу товариства" вказана сума 349 тисяч грн. Зокрема, у 2015 році – 149 тисяч грн.
На сайті компанії вказується, що вона є складовою частиною "Калина Група медичних компаній", що займається продажем медичного приладдя і інтсрументів.
Як відомо, у середу виконуючим обов'язки міністра охорони здоров'я призначили колишнього заступника міністра Віктора Шафранського.