Порошенко призначив Гарбуза головою Луганської ОДА
19:13, 29 квітня 2016Політика
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Оприлюднено указ президента України Петра Порошенка про призначення Юрія Гарбуза головою Луганської обласної державної адміністрації.
Юрій Гарбуз очолить Луганську ОДА / rbc.ua
Відповідний указ від 29 квітня розміщено на сайті глави держави.
«Призначити Гарбуза Юрія Григоровича головою Луганської обласної державної адміністрації», - йдеться в документі.
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Також оприлюднено указ президента про звільнення Георгія Туки з посади голови Луганської ОДА.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні нового керівника Луганської області Гарбуза вже представили у м. Сєверодонецьку.
Активу області його представив заступник глави Адміністрації президента України Андрій Таранов.
Тим часом Георгія Туку Кабмін призначив сьогодні заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.
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