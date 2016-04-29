Порошенко призначив Гарбуза головою Луганської ОДА

Відповідний указ від 29 квітня розміщено на сайті глави держави.

«Призначити Гарбуза Юрія Григоровича головою Луганської обласної державної адміністрації», - йдеться в документі.

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Також оприлюднено указ президента про звільнення Георгія Туки з посади голови Луганської ОДА.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні нового керівника Луганської області Гарбуза вже представили у м. Сєверодонецьку.

Активу області його представив заступник глави Адміністрації президента України Андрій Таранов.

Тим часом Георгія Туку Кабмін призначив сьогодні заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.