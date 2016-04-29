Туку призначили заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій
Кабінет міністрів України призначив Георгія Туку заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні під час позачергового засідання уряду.
Зокрема, рішення про "призначення Туки Георгія Борисовича заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб" озвучив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
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Посаду міністра з питань окупованих територій обіймає Вадим Черниш.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що Туку звільнено з посади голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.
За даними джерела УНІАН, новим головою ВЦА стане народний депутат Юрій Гарбуз, уродженець смт Мілове Луганської області.
«Кандидатуру Гарбуза, за моїми даними, вже узгоджено в Києві», - сказав співрозмовник агенства, додавши, що о 16.00 у Сєвєродонецьку очікується представлення нового голови ВЦА.