Туку призначили заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні під час позачергового засідання уряду.

Зокрема, рішення про "призначення Туки Георгія Борисовича заступником міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб" озвучив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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Посаду міністра з питань окупованих територій обіймає Вадим Черниш.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що Туку звільнено з посади голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

За даними джерела УНІАН, новим головою ВЦА стане народний депутат Юрій Гарбуз, уродженець смт Мілове Луганської області.

«Кандидатуру Гарбуза, за моїми даними, вже узгоджено в Києві», - сказав співрозмовник агенства, додавши, що о 16.00 у Сєвєродонецьку очікується представлення нового голови ВЦА.