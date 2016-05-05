Бальцерович назвав чотири ключові напрямки для продовження реформ в Україні

Про це сказав на брифінгу співголова групи стратегічних радників по підтримці реформ в Україні Лєшек Бальцерович.

«Якщо ми говоримо про реформи, мені видається, що є чотири головні цілі, які частково збігаються. По-перше, зміцнення стабільності фінансів, бюджету, банківської системи і в економіці. Це дуже важливо для людей, оскільки дуже погано, якщо є фіскальна криза», - сказав він.

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Також серед головних напрямів реформ Бальцерович назвав зміцнення економічного зростання і зміцнення законної держави, що включає реформу судів і прокуратури, а також боротьбу з корупцією. Четвертим напрямом має стати децентралізація.

«Необхідні нові процедури підготовки бюджету, щоб він не змінювався п'ятдесят разів на рік», - зазначив він. Також для зміцнення економічного зростання дуже важливою, за словами експерта, є боротьба з монополіями, які залишилися, і привілеями олігархів.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 22 квітня призначив Бальцеровича своїм представником у Кабінеті міністрів екс-віце-прем'єра. Також його призначено радником президента України і співголовою Групи стратегічних радників з питань підтримки реформ в Україні.

Ще одним співголовою групи буде екс-віце-прем'єр Словаччини Міклош, який одночасно керуватиме групою радників прем'єр-міністра України.

Бальцерович пообіцяв активно співпрацювати із західними інвесторами для представлення досягнень України на шляху реформ.