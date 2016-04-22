Порошенко призначив своїм представником у Кабміні екс-віце-прем'єра Польщі Бальцеровича
Президент Петро Порошенко призначив своїм представником у Кабінеті міністрів екс-віце-прем'єра Польщі Лешека Бальцеровича.
Як повідомляє прес-служба президента, відповідний указ Порошенко підписав сьогодні.
«Один з архітекторів успішних польських реформ Лешек Бальцерович став представником президента в Кабінеті міністрів України», - йдеться в повідомленні.
Порошенко разом з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом провели зустріч з Бальцеровичем та Іваном Міклошем.
«Створення єдиної Групи стратегічних радників з підтримки реформ в Україні підтримано Європейським Союзом. В четвер Порошенко обговорював це питання з комісаром Європейського Союзу з питань європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганессом Ганом», - повідомляють у прес-службі.
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«Наша принципова позиція – у нас не буде президентської та прем’єрської команди та групи. У нас буде єдина, спільна команда, що буде реформувати країну», - сказав президент.
Бальцеровича, який працював віце-прем'єр-міністром і міністром фінансів Польщі в 1989-1991 та 1997-2000 роках і головою Національного банку Польщі у 2000-2007 роках, також призначено радником президента України та співголовою Групи стратегічних радників з підтримки реформ в Україні.
Ще одним співголовою групи буде колишній віце-прем'єр-міністр та екс-міністр фінансів Словаччини Міклош, який водночас керуватиме групою радників прем'єр-міністра Гройсмана.
Радий вітати в українській команді реформ Лешека Бальцеровича та Івана Міклоша! pic.twitter.com/XGoJJtXuUh— Петро Порошенко (@poroshenko) 22 апреля 2016 г.