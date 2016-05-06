В МВС офіційно не підтверджують затримання Ставицького в Ізраїлі

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв'ю журналістам заявив начальник Департаменту комунікації МВС України Артем Шевченко.

“Офіційних документів від ізраїльської сторони в МВС немає... Якщо ці документи будуть, тоді ми зможемо про це говорити офіційно. Але поки що у нас паперово засвідчених документів, які б це підтверджували, немає”, - сказав Шевченко.

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При цьому речник порадив журналістам спробувати з'ясувати це питання в ізраїльської сторони.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні деякі ЗМІ розповсюдили інформацію про затримання в Ізраїлі екс-міністра уряду Миколи Азарова. Сам Ставицький спростував це повідомлення і назвав його фейком.

"Це просто фейкова інформація (затримання та обшуки в будинку). Я вважаю, що те, що відбувається останні тижні з моєю родиною і зі мною, просто тиск з метою шантажу, а також використання моєї так званої справи в корисливих інтересах особами, які зараз борються за крісло генпрокурора", - сказав він.

Ставицький підозрюється в Україні у незаконному привласненні, розтраті державної власності шляхом зловживання владою.

24 березня 2014 року Генеральна прокуратура оголосила його в розшук.