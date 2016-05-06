Ставицький назвав фейком інформацію про його затримання в Ізраїлі
Колишній міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький спростував повідомлення про своє затримання в Ізраїлі та назвав цю інформацію фейком.
Про це сам екс-міністр заявив у коментарі "112 Україна".
"Це просто фейкова інформація (затримання та обшуки в будинку). Я вважаю, що те, що відбувається останні тижні з моєю родиною і зі мною, просто тиск з метою шантажу, а також використання моєї так званої справи в корисливих інтересах особами, які зараз борються за крісло генпрокурора", - сказав Ставицький.
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Раніше ЗМІ повідомляли, що Едуард Ставицький був затриманий в Ізраїлі при спробі вильоту в Російську Федерацію. Затримання нібито здійснювалося співробітниками "Шабак" служби безпеки Ізраїлю. Відомо, що колишній міністр Едуард Ставицький намагався вилетіти в Російську Федерацію як громадянин Ізраїлю Натан Розенберг. Щодо прізвища Розенберг, то Ставицький визнав, що живе в Ізраїлі під цим прізвищем.
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Як повідомляв УНІАН, Ставицький підозрюється в Україні в незаконному привласненні, розтраті державної власності шляхом зловживання владою.