Конфлікти довкола політреформи

Результати минулого прогнозу Цитата: «Аналогічно минулому тижню, в середині цього тижня можна очікувати безрезультатних суперечок з процедурних питань».

В цей час була інформація про порушення процедур, пов`язаних з політичною реформою. Але ця ситуація викликала лише слабкий інформаційний резонанс.

Цитата: «У другій половині тижня очікується загострення ситуації в політиці, пов`язане з уже існуючими конфліктами. Швидше за все, воно торкнеться таких питань, як розподіл посад, економіка і формування коаліції».

В цей час вирішувалося питання про посаду міністра внутрішніх справ. Ситуація була гострою і резонансною. Було ухвалено оптимальне рішення, яке зняло напругу. Крім того, прозвучала заява про тимчасове припинення відшкодування ПДВ, девальвацію гривні, відновлення пільг для вільних економічних зон.

Цитата: «Синтез усіх астрологічних чинників свідчить про те, що зараз немає проблем, які неможливо вирішити.Конфліктим питанням завжди можна буде знайти адекватні рішення, що здатні їх нейтралізувати».

Дійсно, складні питання в політичному житті країни виникали минулого тижня, але до більшості з них швидко знаходилися адекватні рішення.

Україна Загалом цей тиждень дуже сприятливий для політичної діяльності. Він є вдалим для ухвалення рішень з економічних питань, особливо тих, які спрямовані на захист національних інтересів. Таких ситуацій буде декілька, і всі вони достатньо сильні, перспективні, такі, що мають велике значення для майбутнього. Особливо сприятливий період у першій половині тижня – з 14 по 16 серпня.

Що стосується України, то на цьому тижні процес продукування важливих економічних рішень триватиме і стане інтенсивнішим. У першій половині тижня очікується сприятлива ситуація для таких рішень, яка зніме деякі гострі моменти. Але ця ситуація не достатньо сильна. Швидше за все, вона просто зніме напругу від ухвалення складних рішень в економічній сфері, які почалися минулого тижня.

Що стосується політичної реформи, то на цьому тижні очікуються конфлікти або суперечки, які матимуть, скоріше, емоційний і безсистемний характер. У реальних ситуаціях ці конфлікти нівелюватимуться за рахунок прагматичних рішень. Врешті решт такі конфлікти не створять дуже серйозних проблем.

Зараз не дуже активний період в політиці. Але в кінці серпня – на початку вересня можна чекати сильних сприятливих подій національного масштабу. Швидше за все, вони будуть пов`язані з вирішенням питань у сферах зайнятості, науки, і засобів масової інформації. Ці події закладалися у березні – квітні 2006 року.

Близький Схід Поки що обстановка в цілому залишається складною. Цього тижня у однієї зі сторін конфлікту мають виникнути серйозні матеріальні проблеми. Крім того, впродовж найближчих двох тижнів якісь важливі переговори, що готувалися в кінці липня, – на початку серпня, виявляться невдалими. Зараз важко визначити, для якої зі сторін будуть актуальними ці події.

Вадим Феофанов