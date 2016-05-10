У Європейській Раді в середу розглянуть питання надання безвізового режиму для України

Такий порядок денний засідання підтвердили власному кореспонденту УНІАН у вівторок в Брюсселі в ЄР.

"Дійсно, завтра відбудеться засідання візової робочої групи. Це - підготовче засідання на рівні експертів. Очікується, що після цього питання буде розглянуто на рівні Комітету постійних представників (COREPER) наступного тижня", - деталізували в Європейській Раді.

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В РЄ також повідомили, що на рівні міністрів питання безвізового режиму для України буде розглянуто 20 травня.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія передала пропозиції Європарламенту і Раді ЄС стосовно скасування віз для громадян України.

Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією в грудні минулого року. В цій оцінці, зокрема, підтверджено, що Україна виконала всі критерії за Планом дій щодо візової лібералізації.

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26 квітня голова делегації Європарламенту в Комітеті асоціації Україна-ЄС Андрій Пленкович зазначив, що для завершення всіх необхідних процедур, пов'язаних з розглядом пропозиції Європейської комісії про надання Україні безвізового режиму, Європейському парламенту необхідно мінімум три місяці.