У Грузії демонтували пам’ятник Сталіну, що простояв один день

Зазначається, що представники влади нагадали, що у Грузії радянська символіка, так само, як і нацистська та фашистська, заборонена законом і під цю заборону потрапляють і пам’ятники радянським вождям, передає Радіо Свобода.

Місцеві жителі, ініціатори встановлення пам’ятника, висловлювали невдоволення діями муніципалітету, але не перешкоджали демонтажу.

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Уночі щойно встановлений пам’ятник невідомі облили червоною фарбою.

Попередній пам’ятник Сталіну в селі Атені, що простояв там із радянських часів понад 70 років, знесли 2009 року, одразу після ухвалення у Грузії «закону проти окупації».