У Грузії демонтували пам’ятник Сталіну, що простояв один день
19:49, 10 травня 2016Політика
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У Грузії, в селі Атені, працівники муніципалітету демонтували незаконно встановлене напередодні, 9 травня, погруддя Йосипа Сталіна.
Місцеві жителі не перешкоджали демонтажу / radiosvoboda.org
Зазначається, що представники влади нагадали, що у Грузії радянська символіка, так само, як і нацистська та фашистська, заборонена законом і під цю заборону потрапляють і пам’ятники радянським вождям, передає Радіо Свобода.
Місцеві жителі, ініціатори встановлення пам’ятника, висловлювали невдоволення діями муніципалітету, але не перешкоджали демонтажу.
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Уночі щойно встановлений пам’ятник невідомі облили червоною фарбою.
Попередній пам’ятник Сталіну в селі Атені, що простояв там із радянських часів понад 70 років, знесли 2009 року, одразу після ухвалення у Грузії «закону проти окупації».
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