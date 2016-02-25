На Сумщині в рамках декомунізації перейменували понад 2,5 тисяч вулиць та площ

У Сумській області на виконання законодавства про декомунізацію змінили назви понад 2,5 тисячі топонімів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської облдержадміністрації, із посиланням на голову ОДА Миколу Клочка.

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«До 21 листопада багато місцевих рад Сумщини не реалізували свої повноваження з перейменування населених пунктів, вулиць, площ та інших об’єктів топоніміки. Я дав їм додатковий час впоратися із цим завданням. Станом на 22 лютого в області було перейменовано понад 2,5 тис. топонімів (із понад 2,7 тис., які згідно із законодавством про декомунізацію мали змінити свої назви), що становить 93% від їх загальної кількості. Це один з найвищих показників в Україні», - наголосив голова ОДА.

Він також підкреслив, що на Сумщині до цієї процедури підійшли максимально виважено: активно працювали робочі групи на місцях, при перейменуванні обов’язково враховувалися думки людей.

«Вважаю, що ми в основному впоралися із поставленим завданням, і в сучасній топоніміці населених пунктів регіону сьогодні закладені ті прізвища, події і дати, які є справді символами української нації», - зазначив Клочко.

За його словами, перейменування решти топонімів буде здійснено на підставі відповідного розпорядження голови ОДА.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 15 травня 2015 року підписав закони про декомунізацію. Йдеться про закони «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їх символіки», «Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» та «Про правовий статус та вшанування пам`яті борців за незалежність України у ХХ столітті». Документами забороняється радянська символіка, засуджується комуністичний режим, відкриваються архіви радянських спецслужб та визнаються борцями за незалежність України УПА й інші організації. Закони були прийняті 9 квітня 2015 р. у парламенті більшістю голосів.

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У Сумах у рамках виконання законодавства про декомунізацію нові назви отримали 53 вулиці, 3 проїзди, 4 сквери та 25 провулків. Віднині в Сумах є вул. Іоанна Павла II, Степана Бандери, Гетьмана Мазепи, Бельгійська, Героїв Чорнобиля, Андрея Шептицького, Данила Галицького, Георгія Нарбута, Ярослава Мудрого, Олександра Олеся, Володимира Івасюка; пров. Гетьманський, Іоанна Хрестителя, Григорія Сковороди; сквер Героїв Сумщини тощо. Також кілька вулиць названі іменами сумчан, які героїчно загинули в зоні проведення антитерористичної операції на сході України.