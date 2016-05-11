Клімкін обіцяє порушити питання Савченко на зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки"
10:57, 11 травня 2016Політика
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін обіцяє порушити питання про звільнення незаконно засудженої в Росії української льотчиці, народного депутата Надії Савченко на зустрічі глав МЗС держав «нормандської четвірки» сьогодні в Берліні.
Клімкін побажав Савченко щастя / УНІАН
Про це Клімкін написав у Twitter.
«І в День народження Надії нагадаю про Савченко та інших наших політв'язнів. А Надії бажаю щастя. Вона його заслужила як ніхто», - написав Клімкін.
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Як повідомляв УНІАН, у Берліні міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії планують обговорити стан виконання Мінських домовленостей.
Сьогодні Савченко виповнилося 35 років.
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