Клімкін обіцяє порушити питання Савченко на зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки"

Про це Клімкін написав у Twitter.

«І в День народження Надії нагадаю про Савченко та інших наших політв'язнів. А Надії бажаю щастя. Вона його заслужила як ніхто», - написав Клімкін.

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Як повідомляв УНІАН, у Берліні міністри закордонних справ України, Німеччини, Франції та Росії планують обговорити стан виконання Мінських домовленостей.

Сьогодні Савченко виповнилося 35 років.