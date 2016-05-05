Розміщення важкого озброєння в Донецьку напередодні 9 травня порушує Мінські угоди - ОБСЄ
14:06, 05 травня 2016Політика
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Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки та співробітництва в Європі Александр Хуг наголошує, що розміщення важкого озброєння в Донецьку перед 9 травня порушує Мінські угоди та несе загрозу місцевим жителям.
Хуг наголошує, що важке озброєння в Донецьку загрожує мирним жителям / osce.org
Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг сказав на брифінгу в Києві.
"Усі мають право на своє культурне та історичне минуле, на свою спадщину, й особливо, коли йдеться про відзначення Дня перемоги 9 травня. Важке озброєння всередині великого міста - це не тільки неповага, а й просто порушення Мінських угод, і це несе загрозу людям, які живуть на цих територіях", - наголосив Хуг.
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За його словами, спостерігачі місії ОБСЄ вже зафіксували розміщення важкого озброєння в Донецьку, що порушує Мінські угоди.
"Типи озброєння, які ми там бачили, вони не можуть бути в цій зоні, це не дозволено", - заявив Хуг.
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