Розміщення важкого озброєння в Донецьку напередодні 9 травня порушує Мінські угоди - ОБСЄ

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг сказав на брифінгу в Києві.

"Усі мають право на своє культурне та історичне минуле, на свою спадщину, й особливо, коли йдеться про відзначення Дня перемоги 9 травня. Важке озброєння всередині великого міста - це не тільки неповага, а й просто порушення Мінських угод, і це несе загрозу людям, які живуть на цих територіях", - наголосив Хуг.

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За його словами, спостерігачі місії ОБСЄ вже зафіксували розміщення важкого озброєння в Донецьку, що порушує Мінські угоди.

"Типи озброєння, які ми там бачили, вони не можуть бути в цій зоні, це не дозволено", - заявив Хуг.